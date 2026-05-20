ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ 'ਬੁੱਧ' ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ

Horoscope 20 May : ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ 'ਸਿਤਾਰੇ'? ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Today Horoscope
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 6:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਲਓਗੇ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਫਲਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਮੂਡ ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਤੇਜਨਾਹੀਣ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਠੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਣਾਅ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ ਕੁਝ ਥਕਾਉ ਕੰਮ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਰਵਈਆ ਰੱਖੋ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ-ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

TAGGED:

HOROSCOPE 20 MAY
TODAY HOROSCOPE
AAJ DA RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ
HOROSCOPE IN PUNJABI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.