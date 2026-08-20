ETV Bharat / bharat

Today Horoscope: ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਰੁਝੇਵੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Horoscope: ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦਿਨ? ਕਿਸ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ? ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Today Horoscope
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 7:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਤੁਸੀਂ ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਹੀਣ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਢੁਕਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਮੂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਪਸ਼ੱਪ, ਮਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਨੀਰਹਿਤ ਫਲਰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਾਓਗੇ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੀਰਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਜੋਖਿਮ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਬੋਰਿੰਗ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸੁਸਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) -ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ; ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਉੱਤਰ ਪਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਨੀਰਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ।

TAGGED:

HOROSCOPE 20 AUGUST
AAJ DA RASHIFAL
RASHIFAL IN PUNJABI
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
TODAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.