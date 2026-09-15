Today Horoscope: ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਖੁਸ਼, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Horoscope: ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਖੁਸ਼, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 15 September : ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : September 15, 2026 at 7:17 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ/ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਓਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਕੰਮ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕੀਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਿਓਗੇ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਸੰਬੰਧ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ; ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।