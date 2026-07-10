ਅੱਜ 'ਸ਼ੁੱਕਰ' ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਆਏਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ, 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ

ਅੱਜ 'ਸ਼ੁੱਕਰ' ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਆਏਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ? ਪੜ੍ਹੋ, 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ
Aaj Da Rashifal: ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ 'ਸ਼ੁੱਕਰ'? ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ (CANVA)
Published : July 10, 2026 at 8:43 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ; ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਉਂਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਫੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
- ਕਰਕ (CANCER)- ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੋ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਚਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕੋ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਦਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਪਾਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਅੱਜ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।