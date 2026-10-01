Today Horoscope: ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Horoscope: ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ? ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 1 Octrober : ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ? ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : October 1, 2026 at 7:49 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੋਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੌਪਿੰਗ (ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। (ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਾਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਓਗੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਿਤਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਯਕੀਨਨ ਵਧੇਗੀ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰੀਫਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।