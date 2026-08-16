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ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ' (QRT) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 3:54 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ" (QRTs) ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ "ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ" (QRTs) ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਜਾਂਚ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਜਾਅਲੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ, ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ, ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ "ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਟੀਮਾਂ" ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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GOVERNMENT QUICK RESPONSE TEAMS
PIB FACT CHECK SOCIAL MEDIA RULES
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
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