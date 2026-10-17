ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 6:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਬੀ-ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸੇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL), ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ (MRPL) - ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਈਥਾਨੌਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਲਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ:
- ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ: ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ।
- ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚੌਲ: ਐਫਸੀਆਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਚੌਲ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖੰਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।