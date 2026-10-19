ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: USA 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ, 'ਜੰਗੀ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼

ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: USA 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ, 'ਜੰਗੀ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼
ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁੱਟੇ, ਟਰੇਨ 'ਚ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ
Published : October 19, 2026 at 6:55 PM IST
ਕੋਟਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਸੰਚਾਰ ਲਈ "ਜੰਗੀ ਐਪ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਕੋਟਾ ਸਿਟੀ ਐਸਪੀ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਬਚਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ QR ਸਕੈਨਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਕਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਹੂ ਚੌਪਾਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ: ਕੋਟਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਰਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12939 ਪੁਣੇ-ਜੈਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਤਿਕ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਹਾਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ। ਰੇਹਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਰਿਤਿਕ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ
ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਤਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰਲੀ ਬਰਥ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੰਗਪੁਰ ਕਲਵਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਵਰਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗੀ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੈਟ ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਪ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।