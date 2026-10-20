'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰ', ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰ', ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Published : October 20, 2026 at 4:16 PM IST
ਸੋਨੀਪਤ/ਹਰਿਆਣਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰੇਹਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ?
ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ
ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਹਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਰੇਹਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਰੇਹਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਹਾਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ) ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। - ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ
ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਸੀ?
ਰੇਹਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਰੇਹਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਰੇਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।'