ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦਿੱਲ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦਿੱਲ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਬਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Published : September 13, 2026 at 11:24 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਬਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਈਟੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ "ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਫਲਤਾ"
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਏ ਫ੍ਰੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤਿੱਬਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਈਟੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ: ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਖ਼: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਬਜ਼ੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ: ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੱਬਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼: ਤਿੱਬਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਲਾਵਤਨ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ: ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ "ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟੀਲਾ" ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟੀਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੰਗਾਂ, ਅੰਡਰਪਾਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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