ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਭਾਗ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ

ਵੀਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਭਾਗ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗੀ।
Published : June 4, 2026 at 6:14 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਥਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਲਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਵਾਂ ਕਰੀਅਰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।