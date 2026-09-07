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ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ FSL ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Kerala Thrissur Car Truck Accident
ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ FSL ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2026 at 12:07 PM IST

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ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਸੜਕਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 8 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਾਇਪਾਮੰਗਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਹਿਤੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰ ਥਾਲੀਕੁਲਮ ਪਥਮਕੱਲੂ ਵਿਖੇ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਦਨਪੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਚੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਕਾਇਪਾਮੰਗਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਲੀਕੁਲਮ ਪਥਮਕੱਲੂ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਕੱਕਨਡ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਤੋਂ ਕੈਪਮੰਗਲਮ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

Thrissur Lorry Crash Update
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV Bharat)

ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਮੂਹ ਨੇ ਥਾਲੀਕੁਲਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਲਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਕਾਇਪਾਮੰਗਲਮ ਦੇ ਪਨਾਮਬੀਕੁੰਨੂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਐਨਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲੇਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾ, ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਤੋਂ ਸੂਰਿਆ, ਜੀਵਾ ਅਤੇ ਯੁਵਸੰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼, ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਜੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੁਕਾਰਾਮ ਕਾਂਬਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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THRISSUR ACCIDENT
KERALA THRISSUR CAR TRUCK ACCIDENT
FSL DEPARTMENT CONFIRMS
ਕੇਰਲਮ ਕਾਰ ਹਾਦਸਾ
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