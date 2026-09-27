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ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰਿਓ, ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

FARIDABAD BOREWELL
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2026 at 10:30 PM IST

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ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਹੀ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

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ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚੀ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਚੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਲਕ ਕੇ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

FARIDABAD BOREWELL
ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬੋਰਵੈੱਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੋਰਵੈੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

FARIDABAD BOREWELL
ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ (ETV Bharat)
FARIDABAD BOREWELL
ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ (ETV Bharat)

ਬੱਚੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ

ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਰਾਮਦੀਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

FARIDABAD BOREWELL
ਬੋਰਵੈੱਲ (ETV Bharat)

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ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚੀ
FARIDABAD BOREWELL

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