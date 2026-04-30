ਪਿਓ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ, ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਗਈ ਜਾਨ
ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਈ।
Published : April 30, 2026 at 7:58 PM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੋਧਪੁਰ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਲਾੜਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਪੰਚੋਲੀਓਂ ਕਾ ਬਾਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੰਗੀਦ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤਾਰਥ ਜੰਗੀੜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਤਾਰਥ ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤੱਪਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
ਹਿਤਾਰਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੰਗੀੜ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਿਤਾਰਥ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿਤਾਰਥ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੰਗੀੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦੈਪਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੰਗੀੜ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਰ ਘਰ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਤਾਰਥ ਕਾਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਵਨ
ਐਮਡੀਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਨ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।