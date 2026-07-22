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ਸਿਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਿਰੋਹੀ ਦੇ ਬਾਰਲੂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 22, 2026 at 10:45 PM IST

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ਸਿਰੋਹੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਲੂਟ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਾਰਲੂਟ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੁਲ ਖਾਨ, ਮੋਰਸਾਲਿਮ ਅਤੇ ਪੰਚੂ ਸ਼ੇਖ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

HIGH TENSION LINE ACCIDENT
RAJASTHAN TOWER ACCIDENT
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਟਾਵਰ ਹਾਦਸਾ
HIGH TENSION LINE ACCIDENT

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