ਰੂਬੀ ਦਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਵਿਆਹ... ਮੰਜੂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਸਹੇਲੀ..ਮੌਤ ਦੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਤਬਾਹ

ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

NALANDA TEMPLE STAMPEDE
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਗਦੜ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 9:07 PM IST

ਨਾਲੰਦਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਘਰਾ ਦੇ ਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੈਤਰਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ।

ਨਾਲੰਦਾ ਹਾਦਸਾ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

NALANDA TEMPLE STAMPEDE
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ?

ਇਹ ਹਾਦਸਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਤਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸ਼ੀਤਲਾ ਅਸ਼ਟਮੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ।

NALANDA TEMPLE STAMPEDE
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

"ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ।" - ਨੀਤੂ ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ

NALANDA TEMPLE STAMPEDE
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਗਦੜ

"ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਰੀਟਾ ਦੀ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" - ਮੰਜੂ ਦੇਵੀ, ਪੀੜਤ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੀ।

NALANDA TEMPLE STAMPEDE
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੌਕਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੈਤਰਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਦੀਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਨੁਰਸਰਾਏ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ, ਰਾਹੂਈ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੇਵੀ, ਨਵਾਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਂਤੀ ਦੇਵੀ, ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਦੀ ਦੇਵੰਤੀ ਦੇਵੀ, ਹਿਲਸਾ ਦੀ ਮਾਲੋ ਦੇਵੀ, ਰਾਹੂਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦੀਪਨਗਰ ਦੀ ਕਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਰੂਬੀ

ਨੂਰਸਰਾਏ ਦੇ ਦਾਰੂਵਾਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੂਬੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੇਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਮਸਾਸ ਪਾਵਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ?

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀ ਕੁੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਜੀ ਨੇ ਦੀਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਮਨੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਏਡੀਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।" - ਕੁੰਦਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਏਡੀਜੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗੇਗਾ?

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਮਘਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ?

