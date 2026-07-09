ਪਤਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ 3,000 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਨਵੇਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਚਵਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
Published : July 9, 2026 at 1:27 PM IST
ਰਾਏਗੜ੍ਹ- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ-ਗੋਆ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖਰਪਾੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ।
'3 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਵੇਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਚਵਾਨੇ ਵਿਖੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਐਲਪੀਜੀ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹਨ।
Watch: Gas cylinders float in Maharashtra river amid heavy rain.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 9, 2026
Hundreds of LPG cylinders were swept away as flood waters breached the HPCL Patalganga LPG Bottling Plant in Raigad. The cylinders were seen floating in the Patalganga River.#Rain #Monsoon pic.twitter.com/v5KimyD0en
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਨਵੇਲ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਚਵਾਨੇ ਵਿਖੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਪਤਾਲਗੰਗਾ ਐਲਪੀਜੀ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ:
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰਪਾੜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜਵਾਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵਿਤਰਕ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲਾਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੇਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।
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