ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

THREE SECURITY PERSONNEL INJURED
ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ (Etv Bharat)
Published : January 26, 2026 at 4:50 PM IST

ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ/ਬੀਜਾਪੁਰ: ਐਤਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

IED ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (ਆਈਈਡੀ) ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ

ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰੇਗੁੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ (DRG), ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਫਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਟ ਐਕਸ਼ਨ (CoBRA - CRPF ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕੋਬਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੁਦਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ, 210ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਦਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ DRG ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਰਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 31 ਨਕਸਲੀ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਰੇਗੱਟਾ ਦੇ ਉਸੂਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਡਪਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੱਟਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਲਾਂ ਨੇ 35 ਹਥਿਆਰ, 450 ਆਈਈਡੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਟੋਨੇਟਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

