ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 1, 2026 at 9:16 AM IST
ਇੰਫਾਲ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨੋਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਕਰੂ ਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੁਕੀ ਇੰਪੀ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਆਈਐਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਨਾਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ" ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ "ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ. ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
306 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 306 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਈਤੇਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ
ਨਾਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦੇਲ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 14 ਮੇਈਤੇਈ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਡਰ (ਲੜਾਕੂ) ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਮਨੋਨੀਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।