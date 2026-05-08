ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : May 8, 2026 at 6:50 PM IST
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ' (ਟੀਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕੱਚੀ (ਵੀਸੀਕੇ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਲਟਕਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
'ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 118 ਵਿਧਾਇਕ'
ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 118 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 107 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ 2-2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ'
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ ਜਾਵੇ।
'ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ'
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। "ਟੀਵੀਕੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ'
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। "ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਵੀਰਪਾਂਡਿਅਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਮੈਂ, ਟੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੀਪੀਆਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਰਥਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਓ। "