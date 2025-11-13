ਲੱਭੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਈਰਮੈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 13, 2025 at 5:56 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ (HPU) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ (PUP) ਦੇ ਮਾਈਰਮੈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੀਲਟਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, HPU, ਅਤੇ ਡਾ. ਹਿਮੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, PUP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ, ਸੋਸ਼ਿਓਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ-
- ਟੈਮਨੋਥੋਰੈਕਸ ਅਰੁਨਾਚਲੇਨਸਿਸ (Temnothorax arunachalensis)
- ਟੈਮਨੋਥੋਰੈਕਸ ਬੋਲਟੋਨੀ (Temnothorax boltoni)
- ਟੈਮਨੋਥੋਰੈਕਸ ਪੈਂਗਚੇਨੇਨਸਿਸ (Temnothorax pangchenensis)
ਖੋਜ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੀਲਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਹਿਮੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਐਂਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੋਜ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ।
"ਅਸੀਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
- ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੀਲਟਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਐਚਪੀਯੂ
'ਰੌਕ ਐਂਟਸ' ਬਾਰੇ
ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਰੀਲਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ।
"ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੀਜ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।"
- ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੀਲਟਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਐਚਪੀਯੂ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ?
- ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
- ਫਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ।
- ਹਰੇਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ), ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪੀ ਗਈ।
- ਫਿਰ, ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੀਲਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਨਾਮਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ
- ਟੈਮਨੋਥੋਰੈਕਸ ਅਰੂਨੈਚਲੇਨਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਟੈਮਨੋਥੋਰੈਕਸ ਬੋਲਟੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੈਰੀ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।
- ਟੈਮਨੋਥੋਰੈਕਸ ਪੈਂਗਚੇਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਗਚੇਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਨਪਾ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਪੰਗਚੇਨ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ"। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਡਾ. ਰੀਲਟਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਐਚਪੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਰੀਲਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।"