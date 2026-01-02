ETV Bharat / bharat

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤਿੰਨ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ROHTAK NEPALI YOUTHS DIED
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 2, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
ਰੋਹਤਕ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਚਮਰੀਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ​​ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ

ਕਾਚਾ ਚਮਰੀਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜੇ ਫੌਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ​​ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 34 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਕਵਰ ਕਮਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਜਗਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ।


ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

