ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ: ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 5:37 PM IST
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ/ਕੋਇੰਬਟੂਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਪੀਲਾਮੇਡੂ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਝਗੜਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ
ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਜਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲ਼ੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ।
ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਥੁਡਿਆਲੁਰ ਨੇੜੇ ਵੇਲਾਕਿਨਾਰੂ ਪੱਟਾਥਰਸਿਯਮਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ
ਪੀਲਾਮੇਡੂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਸਰਵਣਮਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆਨਸ਼ੇਕਰਨ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਨਾ ਉਰਫ਼ ਥਵਾਸੀ, ਸਤੀਸ਼ ਉਰਫ਼ ਕਰੁੱਪਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੀਸ਼ਵਰਨ, ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਇਰੁਕੁਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੁੱਪਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀਸ਼ਵਰਨ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।