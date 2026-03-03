ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਮੰਜੂਵੀਰੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 75 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮੰਜੂਵੀਰੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 75 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਮਪੁਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਮਾਗਮ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 75 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਜੂਵੀਰੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੋਮਵਾਰ (2 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਗਾਮਪੁਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਮਾਗਮ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ
100 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 112 ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਜੂਵੀਰੱਟੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਮੁਲਾ ਲਾਲਜੀ, ਰਾਮਨਾਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
3 ਮੌਤਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਜੂਵੀਰੱਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 75 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੰਜੂਵੀਰੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।