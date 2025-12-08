ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੰਨੂਰ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ।
Published : December 8, 2025 at 2:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (RGIA) ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈਆਂ।
ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RGIA ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕੰਨੂਰ (ਕੇਰਲ), ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ (ਜਰਮਨੀ) ਅਤੇ ਹੀਥਰੋ (ਲੰਡਨ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ।
ਕੰਨੂਰ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ (6E 7178) ਰਾਤ 10:50 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀ। ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਦੀ ਉਡਾਣ (LH 752), ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ BA 277 ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (6 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਈਮੇਲ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI 2879, ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ BA 277 ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ SQ 518 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਵੈਤ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ KU 373 ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਵੈਤ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰਾਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਈ। 2 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ - ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।