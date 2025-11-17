ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ,ਸੀਐੱਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ,ਸੀਐੱਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
By ANI
Published : November 17, 2025 at 9:08 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ X 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'QU ਬਲਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਤਰੀ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ "ਉੱਤਰੀ ਪੀਤਮਪੁਰਾ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਹਾਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ" ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਉੱਤਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਹੈਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਮਧੂਬਨ ਚੌਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
'ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ'
ਸੀਐਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਗਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ,”।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸਐਨ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ANI)