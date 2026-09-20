ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਹਿਰ , ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਲਈ ਸੀ ਪਨਾਹ
ਬਲੌਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਹੁਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 20, 2026 at 9:53 AM IST
ਜੰਜਗੀਰ ਚੰਪਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) : ਬਲੌਦਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੁਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬਲੌਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਲੌਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ?
ਜਾਂਜਗੀਰ ਚੰਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲੌਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹੁਦਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਾੜੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ 7 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ।
ਮਹੁਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾੜੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾੜੀ ’ਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ’ਚ ਰੁਕੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੜਗੜਾਹਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਸੇ ਝੋਪੜੀ ’ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ- ਮਨੋਹਰ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਬਲੌਦਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਲੌਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 26 ਸਾਲਾ ਅੰਜੂ ਪਟੇਲ, 46 ਸਾਲਾ ਦੁਲਾਰਾ ਬਾਈ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਬੈਸ਼ਾਖੁ ਖੈਰਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਖੈਵਰ, ਰਾਮ ਭਰੋਸ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਬਲੌਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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