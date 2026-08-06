ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਭਰਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ।
Published : August 6, 2026 at 7:51 AM IST
ਤਮਿਲਨਾਡੂ: ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਰੂਰ ਨੇੜੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ (64), ਅਰੁਣਨ (62) ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ (61) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਿਮਹਾਪੁਰਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ 2 ਵੀ ਰੁੜੇ
ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨੇਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਰਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਰੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਰੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਬਿਨੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।