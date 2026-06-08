ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, DGCA ਨੇ ਅਰੰਭੀ ਜਾਂਚ

ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਣ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, DGCA ਨੇ ਅਰੰਭੀ ਜਾਂਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।
Published : June 8, 2026 at 1:20 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਆਈਜੀਆਈ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 4.40 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਟਰਮੀਨਲ 2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਤੰਗ-ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼, ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਕਾਰਣ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
'ਹਵਾ ਨੇ ਧੱਕਿਆ ਫੇਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ'
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਉਪਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟੈਪਲੈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ'
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟਾਰਮੈਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ'
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸਟੈਪਲੇਡਰ ਨੂੰ ਏਪ੍ਰੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਘਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (DIAL), ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਅਚਾਨਕ ਹਿੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਕਰਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
'ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ'
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ'
ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਪਾਲਮ ਵਿਖੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਲਗਭਗ 101 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
'ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ'
ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਖੜ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
'ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਟੱਕਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਮੌਸਮ 'ਗ੍ਰਾਉਂਡਲਿੰਗ' ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।