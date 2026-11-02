ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਸਣੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤ ਸਣੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ।
Published : November 2, 2026 at 9:58 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ SFJ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨਾਰਾ ਚੈਤੰਨਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ SFJ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੁਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ (30), ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਲਖਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ (22), ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ (22), ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ SFJ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SFJ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਸੁਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਟੈਂਗੋ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ISBT ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸਮੈਪੁਰ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਮਿਤ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੈਪੁਰ ਬਦਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨਾਰਾ ਚੈਤੰਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।