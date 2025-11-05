ETV Bharat / bharat

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਘੇਪਨ ਝੀਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 176 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਪਨ ਝੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 176 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ (Lahaul Spiti Administration)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 5, 2025 at 6:08 PM IST

ਕੁੱਲੂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੇਪਨ ਝੀਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੇਪਨ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਲਗਭਗ 13,583 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਲਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੇਪਨ ਝੀਲ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 176% ਵਧੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 101.30 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਝੀਲ, ਚਨਾਬ ਘਾਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NRSC) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੀਲ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਲ ਝੀਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੀਲ 101.30 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.464 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 625 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਝੀਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, 35.08 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਚਨਾਬ ਘਾਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੀਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਝੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੇਪਨ ਝੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਜੇ.ਸੀ. ਕੁਨਿਆਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਸਰੋਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨ ਭਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਝੀਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

