ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
Published : April 16, 2026 at 11:03 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:22 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
Chandigarh: A bomb threat email was sent to several schools in Chandigarh, threatening to blow them up. The email also mentioned the secretariat and two flights pic.twitter.com/9oCXmjtJ1e— IANS (@ians_india) April 16, 2026
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ?
ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਮੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ:
ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ:
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।