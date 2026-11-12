ਚੱਕਰਵਾਤ "ਅਕਵਾਨ" ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹੈ ਦਬਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਰ...
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ।
Published : November 12, 2026 at 4:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰੀ ਹਵਾ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਕਵਾਨ" ਹੈ।
11/11/2026 के लिए मौसम संबंधी चेतावनी ! #WeatherUpdate #RainfallForecast #IndiaWeather #HeavyRainfall #VeryHeavyRainfall #LightningStorm #WeatherWarnings @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA https://t.co/y4Ni09KZ1h— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 11, 2026
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਸਕਾਈਮੈਟ ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰ ਮਹੇਸ਼ ਪਲਾਵਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ "ਅਕਵਾਨ" ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਸਮ-ਮਾਡਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪੁਨਰਾਵ੍ਰੱਤੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਈਐਮਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਂਡਫਾਲ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਸਰਗਰਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3.1 ਤੋਂ 5.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Weather Update | 11 November 2026 A Western Disturbance is likely to bring rainfall and snowfall over the Western Himalayan Region till 13th November, with isolated heavy rainfall/snowfall likely over Kashmir Valley on 12th November. Meanwhile, a Low Pressure Area is likely to form over the Southeast Bay of Bengal around 13th November and may intensify into a Well Marked Low Pressure Area on 14th November and a Depression around 15th November. Stay updated with the latest weather forecasts and warnings from IMD. @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA #WeatherUpdate #WeatherForecast #WesternDisturbance #Rainfall #Snowfall #BayOfBengal #LowPressureArea #IMD #WeatherAlert— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 11, 2026
ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਅਤੇ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ
ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 12-14 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਾਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 14-17 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯਾਨਮ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12-17 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 12-14 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ
ਪੂਰਬੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗਰਮ ਹਾਲਾਤ ?
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਢ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਟੀਸਾਈਕਲੋਨਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
.. ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੈ
ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।