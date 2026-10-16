ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ।
Published : October 16, 2026 at 6:20 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।