ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਣਬਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 6:19 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਧੀਆ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਤੁਲਾ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗਲਤ ਖਰਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮਕਰ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਕੁੰਭ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਮੀਨ - ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।