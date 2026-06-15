ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਤੀਤ
ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : June 15, 2026 at 6:15 AM IST
ਮੇਸ਼- ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੁਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਿਤਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁਲਾ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ।
ਮਕਰ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੰਭ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੇਲੋੜੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਨ - ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ, ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।