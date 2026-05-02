ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰੱਕੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ
ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : May 2, 2026 at 6:19 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਟੌਰਸ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਬਦਨਾਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਸਿੰਘ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੰਨਿਆ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੁਲਾ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਧਨੁ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪਿਆਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਕਰ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਕੁੰਭ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਨ - 2 ਮਈ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਔਖੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।