ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ , ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ

ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ , ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
Published : November 6, 2026 at 6:24 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਮ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਚਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬਣੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅਪਣਾਓ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਅਣਚਾਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਵਧੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ।