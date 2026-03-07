ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ,ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

financial gains on Saturday
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 7, 2026 at 6:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਆਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ - ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਚਾਨਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੰਘ - ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ - ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖਰੀਦੋ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੀਨ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ZODIAC SIGN
ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
FINANCIAL GAINS ON SATURDAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.