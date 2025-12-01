ਇਸ ਵਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕੜਾਕੇ ਠੰਢ; ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।
Published : December 1, 2025 at 9:43 PM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਠੰਢ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
IMD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮੌਤੁੰਜੈ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ (IOD) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ IOD ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 42-44% ਬਾਰਿਸ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾ ਨੀਨਾ-ਨਕਾਰਾਤਮਕ IOD ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ-ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਵਧੇ ਹੋਏ ਠੰਢ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਮੌਸਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਸਾਲ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੜਬੜ-ਮੁਕਤ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3-5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।"
ਮੌਸਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਟਰਨ: ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਰਮ ਦਿਨ
ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਐਨਸੈਂਬਲ (MME) ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਤਲਹਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ-ਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਠੰਢੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤਾਪਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
IMD ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ, ਘੱਟ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦ-ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਕੁੱਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਆਮ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸੂਚਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਮੀਂਹ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 15.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਔਸਤ (LPA) ਦਾ 79-121%। ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਕਰਾਈਕਲ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਨਮ, ਰਾਇਲਸੀਮਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਾਹੇ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਬਾਰਿਸ਼ 43 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ LPA ਦੇ 69-131% 'ਤੇ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:
- ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ
- ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਭਾਰਤ
- ਪੂਰਬੀ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ
ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਮੌਸਮ: ਉੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਦੋ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਰਿਸ਼
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੌਸਮ ਗਤੀਵਿਧੀ" (ਉੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ) ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੋ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਉੱਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 1901 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ।
ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ: "2025 ਵਿੱਚ, 31 ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ," ਮੋਹਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ IOD ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
IMD ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: - ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾ ਨੀਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ-ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ 62% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ENSO ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ IOD ਪੜਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼।
ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੈ?
IMD ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ।
ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਧੁੰਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ IMD ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਅਧਾਰਤ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ (IBFs) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।