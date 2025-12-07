ETV Bharat / bharat

5 ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਆ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

VALPARAI LEOPARD ATTACK
5 ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ,ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ (ANI)
Published : December 7, 2025 at 3:47 PM IST

ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵਾਲਪਰਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

'ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਂਦੂਆ'

ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਲਾਚੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲਪਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਰਾਜਫੁੱਲ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਜੀਤਾ, ਇਸ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7:15 ਵਜੇ, ਰਾਜਫੁੱਲ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਆਇਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਸੈਫੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।

'ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ'

ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹ ਬਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਬਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬੀ ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਹ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵਾਲਪਰਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਵਾਲਪਾਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਵਾਲਪਾਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਂਦੁਏ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਹ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

