ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਆਈ ਨੀਂਦ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਚੋਰ, ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਵਾਲ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ।
Published : August 14, 2026 at 1:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੈਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ।
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਆਈ ਨੀਂਦ!
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਸਨੀਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੌਂ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਇਸ ਅਜੀਬ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।