ਘਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਚੋਰ, ਸਾਥੀ ਫ਼ਰਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 6, 2026 at 10:37 PM IST

2 Min Read
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਕੋਟਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੋਰਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਹੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੋਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਹੋਲ 'ਚ ਫਸਿਆ

ਬੋਰਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਟੇਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ 1 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਫੈਨ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਧਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਲੱਕ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਬੋਰਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਟਲ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 25 ਸਾਲਾ ਪਵਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਗੋਡ ​​ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਨਹਾੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

