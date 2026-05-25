ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਮਤ ਰਹੇਗੀ ਚੰਗੀ,ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : May 25, 2026 at 6:14 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਰਹੋਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਟੂਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬੋਲੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, 25 ਮਈ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਸ ਵਧੇਗਾ।
ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਮਈ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੀਨ - ਅੱਜ, 25 ਮਈ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਹੋਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।