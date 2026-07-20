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ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੱਜ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।

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ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 20, 2026 at 6:13 AM IST

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ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ।

ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ।

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