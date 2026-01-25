ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DIG ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
Published : January 25, 2026 at 4:15 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਕੇ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਰਮਿਦਾ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗਵਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 88 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਆਈਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 49 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪ ਰੇਹੜੀ ਉਤੇ ਕੂੜਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1964 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੁਆਰਾ "ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਯੋਧਾ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UNSUNG & UNIQUE Padma Awardees (#PeoplesPadma)— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2026
Continuing the principle of celebrating Ordinary Indians making Extraordinary Contributions, this year’s Padma Awards recognise a wide spectrum of unsung heroes from across the length and breadth of India. Each awardee represents… pic.twitter.com/zA28HDEfMm
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁਦਰੀ ਥਾਟੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹੇਮਬ੍ਰਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧਰਮਲਾਲ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਪੰਡਯਾ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ : 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
#WATCH | Padma Awards: Anke Gowda from Karnataka will be conferred the Padma Shri 2026 in the field of Literature and Education, as per sources— ANI (@ANI) January 25, 2026
This year’s Padma Awards recognise a wide spectrum of unsung heroes from across the length and breadth of India. These include… pic.twitter.com/j6SaAleqST
ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1. ਅੰਕੇ ਗੌੜਾ
2. ਆਰਮਿਡਾ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼
3. ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ
4. ਭਿੱਖਿਆ ਲਾਡਿਆ ਢੀਂਡਾ
5. ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਭੱਟ
6. ਬੁਧਰੀ ਤਾਤੀ
7. ਚਰਨ ਹੇਮਬ੍ਰਮ
8. ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ
9. ਧਰਮਲਾਲ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਪੰਡਯਾ
10. ਗਫਰੂਦੀਨ ਮੇਵਾਤੀ ਜੋਗੀ
11. ਹੈਲੀ ਵਾਰ
12. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
13. ਕੇ. ਪਾਜ਼ਨੀਵੇਲ
14. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਪੰਤ
15. ਖੇਮ ਰਾਜ ਸੁੰਦਰਿਆਲ
16. ਕੋਲਕਾਕਾਇਲ ਦੇਵਕੀ ਅੰਮਾਜੀ
17. ਕੁਮਾਰਸਾਮੀ ਥੰਗਾਰਾਜ
18. ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
19. ਮੀਰ ਹਾਜੀਭਾਈ ਕਾਸਮਭਾਈ
20. ਮੋਹਨ ਨਗਰ
21. ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ
22. ਨੀਲੇਸ਼ ਵਿਨੋਦਚੰਦਰ ਮੰਡਲੇਵਾਲਾ
23. ਨੂਰਦੀਨ ਅਹਿਮਦ
24. ਓਥੁਵਰ ਤਿਰੂਥਾਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ
25. ਪਦਮ ਗੁਰਮਤਿ
26. ਪੋਖਿਲਾ ਲੇਖਥੇਪੀ
27. ਪੁੰਨਿਆਮੂਰਤੀ ਨਟੇਸਨ
28. ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
29. ਰਘੁਪਤ ਸਿੰਘ
30. ਰਘੁਵੀਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਖੇਦਕਰ
31. ਰਾਜਸਥਾਨਪਤੀ ਕਲਿਅੱਪਾ ਗੌਂਡਰ
32. ਰਾਮਾ ਰੈਡੀ ਮਮੀਦੀ
33. ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੋਡਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗੋਡਬੋਲੇ
34. ਐਸ.ਜੀ. ਸੁਸ਼ੀਲਮਾ
35. ਸੰਗਯੁਸੰਗ ਐਸ. ਪੋਂਗੇਨਰ
36. ਸ਼ਫੀ ਸ਼ੌਕ
37. ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਦੇਬਾ ਲਾਡ
38. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ
39. ਸਿਮਾਂਚਲ ਪਾਤਰੋ
40. ਸੁਰੇਸ਼ ਹਾਨਾਗਵਾੜੀ
41. ਤਾਗਾ ਰਾਮ ਭੀਲ
42. ਟੇਚੀ ਗੁਬਿਨ
43. ਤਿਰੂਵਰੁਰ ਬਕਥਾਵਤਸਲਮ
44. ਵਿਸ਼ਵ ਬੰਧੂ
45. ਯਮਨਾਮ ਜਾਤ੍ਰਾ ਸਿੰਘ
