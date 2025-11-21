ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 21, 2025 at 7:33 PM IST
ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 211 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ (NSQ) ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ-ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਗੋਲੀਆਂ, ਆਮ ਬੁਖਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
63 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ
CDSCO ਦੁਆਰਾ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜੋ ETV ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ 63 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੇ 148 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
'ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ'
ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਮਾਪਦੰਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ:
- ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 143 ਦਵਾਈਆਂ NSQ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
- ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 94 ਦਵਾਈਆਂ NSQ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
- ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 112 ਦਵਾਈਆਂ NSQ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
- ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 211 ਦਵਾਈਆਂ NSQ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
112 ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
NSQ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 349 ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। CDSCO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 143 ਦਵਾਈਆਂ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 94 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 112 ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (NRA) ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940, ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, 1945, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਡਰੱਗ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸੇ ਤੱਥ'
ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਚੋਣ, ਸਥਾਨ, ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਮੂਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਮੂਨਾ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਗਿਰੀਧਰ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ NSQ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਚਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।