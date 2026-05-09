ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰਹੋ ਤਿਆਰ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰਹੋ ਤਿਆਰ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 6:20 AM IST

ਮੇਸ਼ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਿਲੇਗੀ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਮਿਥੁਨ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਹਿਸ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ| ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ- 09 ਮਈ, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ- ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਲਾ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - 09 ਮਈ, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਰਨ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ. ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ.

ਧਨੁ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ| ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ।

ਮੀਨ - ਮਈ 09, 2026 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ| ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ| ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ| ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|

