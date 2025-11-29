ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ,ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਰੀ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੈਰੀਅਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ A320 ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਲੀਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ'
ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਏਅਰਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ A320 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ," ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ "ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। "ਅਸੀਂ ਏਅਰਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ A320 ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,"।
"ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 011-69329333, 011-69329999 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ,"। -ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ
'ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ'
X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ A320 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ" ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ,"
'ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂਚ'
"ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੀਬੁਕਿੰਗ, ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 24x7 ਇੱਥੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਐਪ/ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਉਡਾਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ," ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। (ANI)