ਗੈਂਗ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿੱਕਲੀ 80 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ, ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ; ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

Thief 80 year old woman arrested
ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਚੋਰ ਦਾਦੀ ਗੈਂਗ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 1:53 PM IST

ਦੋਈਵਾਲਾ (ਦੇਹਰਾਦੂਨ): ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਈਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ 80 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਗੈਂਗ

ਇਸ ਚਲਾਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਕਮਾਨ 80 ਸਾਲਾ ਵਿਮਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੋਈਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ 'ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੋਲੀ' ਗਿਰੋਹ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ 100% ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 6 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਸਾਫ

8 ਮਈ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਈਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਚਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਈਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। 13 ਮਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ "ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੋਲੀ" ਗੈਂਗ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਰਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ 100% ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੂਰੰਗ (ਉਮਰ 76 ਸਾਲ) ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਸੂਦੇਵ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਉਮਰ 57 ਸਾਲ) , ਸਤੀਸ਼ ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਉਮਰ 39 ਸਾਲ), ਮਨੀਸ਼ ਮਨੋਹਰ ਮੋਰੇ (ਉਮਰ 46 ਸਾਲ), ਮੰਗੇਸ਼ ਸੁਰਵੇ (ਉਮਰ 34 ਸਾਲ) ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਮਲ (ਉਮਰ 80 ਸਾਲ) ਸੱਤਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਡੋਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

